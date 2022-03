A Fórmula 1 não volta a Sochi

O Grande Prémio de Fórmula 1 da Rússia foi removido permanentemente do calendário, menos de uma semana após o cancelamento da edição de 2022 da corrida após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O evento era realizado em Sochi todos os anos desde 2014 e estava programado para se mudar para São Petersburgo em 2023, mas isso não acontecerá mais. Na semana passada, vários pilotos de F1 – mais notavelmente Sebastian Vettel e o atual campeão Max Verstappen – disseram que a corrida não deveria seguir em frente como resultado do conflito.

Desde então, praticamente todas as organizações desportivas globais foram forçadas a anunciar medidas para reduzir o envolvimento de competidores e equipes russas. Ainda ontem, a FIA anunciou que os pilotos da Rússia e da Bielorrússia – que também teriam mobilizado forças na Ucrânia – teriam que competir de forma neutra sob a ‘bandeira da FIA'”.

Horas depois, o Motorsport UK – o órgão regulador do automobilismo inglês – anunciou que não reconheceria mais as licenças emitidas pelas federações automobilísticas da Rússia ou da Bielorrússia.

A medida proíbe, na prática, o piloto da Haas, Nikita Mazepin, de participar no Grande Prémio da Grã-Bretanha, e foi relatado que outros órgãos nacionais estão a considerar medidas semelhantes. A vaga de Mazepin na Haas depende muito do apoio financeiro da petrolífera russa Uralkali, cuja marca foi removida do carro e da garagem da equipa no último dia do primeiro teste de pré-temporada da F1 em Barcelona na semana passada.