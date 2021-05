A força e o futuro do CDS

Muito se tem falado do CDS nos últimos tempos e não pelas melhores razões… muitos já diagnosticaram inúmeras doenças… já vaticinaram a sua morte como inevitável… já previram o seu funeral com pompa e circunstância, tais profetas da desgraça… a esses pode-se dizer que se lembrem da história da Fénix que renasce das suas cinzas, com toda a sua força e beleza…

Os princípios do Humanismo Personalista (Declaração de Princípios de 1974) são os princípios definidores do seu DNA, da sua identidade que levaram, em 1974, Adelino Amaro da Costa e Freitas do Amaral a fundar um novo partido. Na altura, perceberam que muitos portugueses não se reviam em nenhum dos partidos já existentes no cenário democrático. E são esses mesmos princípios que hoje continuam vigentes, apesar de todas as vicissitudes na história do partido e dos novos partidos, atualmente emergentes, no espaço democrático da sociedade portuguesa. Ao longo da história do partido, nestes 47 anos de existência, três correntes foram andando de mãos dadas e coabitando: a Democracia Cristã, o Conservadorismo e o Liberalismo nos assuntos económicos. Mais recentemente, a tentar impor-se, mas sem o conseguir, o liberalismo nos costumes… Estas correntes não tiveram sempre a mesma força ou expressão ao longo do tempo… havendo mesmo, por vezes, um desencontro claro entre os responsáveis do partido e o seu eleitorado. Pretende-se, agora, voltar a olhar para o CDS com realismo, mas com a consciência que o seu eleitorado continua a existir e está à procura de quem o represente…

Com o aparecimento de novas forças partidárias, é importante a clarificação dos princípios que definem a identidade do CDS. As últimas eleições demonstraram o descontentamento de milhares de portugueses perante a política deste governo de esquerda, com laivos de extrema-esquerda provocada pela periclitante gerigonça e, por isso, consideramos que o voto na direita radical não passou de um voto de revolta. Claramente, não foi um voto de aprovação do seu ideário político. Os votos que conseguiu congregar resultaram maioritariamente – estamos convencidos – do chamado voto útil no “mal menor”. É, por isso, tempo de a Direita e, em concreto o CDS, se afirmar pela positiva, com a clarificação dos valores em que acredita.

A afirmação da Direita não pode ser por negação, por saber que não quer o socialismo em todas e quaisquer das suas formas, mas por afirmação, por saber o que quer. É necessário um partido que afirme sem medo os valores em que acredita, sem medo do politicamente correcto, sem complexos perante uma esquerda intimidatória que quer dominar a linguagem e a quem é preciso pedir autorização para falar. Precisamos de um CDS que não esteja amordaçado por um discurso redondo, que agrada a todos. O CDS não pode ser a Direita “fofinha”, de que a esquerda gosta, porque não incomoda.

Quem assistiu à conferência online do passado dia 13 de março – Democracia Cristã: o segredo do sucesso com futuro, dada pelo Prof. José Carlos de Miranda percebeu bem como a Democracia Cristã pode desempenhar um papel fundamental no seculo XXI. Esta continua a estar presente no CDS, continua a defender o primado da pessoa sobre o individualismo, a importância da família como célula fundamental e estruturante da sociedade. Assume a defesa da vida de todos, incluindo dos não nascidos, dos mais frágeis e dos doentes. Afirma o primado do Estado de Direito, com uma clara separação de poderes e com mecanismos claros de fiscalização da usurpação de poderes. Defende o pluralismo, que inclui a liberdade de escolha e a liberdade de expressão, repudiando a demagogia do crivo do pensamento único, dominante no ensino público, na comunicação social ou nas redes sociais.

Uma liberdade verdadeira que quer dar voz a todos, sem silenciar ninguém, que inclui todos e que significa que não tem medo do mal denominado “discurso do ódio”. O facto de ser diferente não quer dizer que não seja inclusivo e agregador. Significa, simplesmente isso, diferente e há lugar para todos, sem uniformismos.

Tal como nos anos 70, o CDS de hoje, continua a ter claramente um cariz social no seu modo de estar. Quer ser um partido próximo dos cidadãos, sem exclusão de absolutamente ninguém. Apoia as pessoas, as famílias, como todos os organismos intermédios da sociedade civil ou do setor público, como os municípios. Considera que o poder central só tem de intervir quando aqueles não podem ou não conseguem encontrar as soluções para os desafios que têm pela frente.

Não quer um Estado assistencialista, mas sim a promoção de uma cidadania participativa. É importante um Estado pequeno, mas eficiente e eficaz, que confia nos cidadãos e não lhes passa um atestado de menor idade. Um Estado que promove a liberdade de escolha, não um Estado de proibições… A promoção da iniciativa privada, não absoluta e ilimitada – como os liberais pretendem – mas equilibrada, que fomenta a criatividade na procura das soluções para os problemas. Uma iniciativa privada que gera riqueza para o país. Isto, que pode parecer um pouco teórico e abstracto, mostrou ser a receita de sucesso para o florescimento da grande potência económica que é hoje a Alemanha, após a sua derrota e colapso na 2ª guerra mundial. Esta verdade sobre o êxito da Alemanha, a que nos habituamos, pode sem querer, fazer-nos esquecer que o ressurgir deste país se deve às políticas democratas cristãs, profundamente equilibradas que foram implementadas desde os anos 50 e, que ainda hoje, de algum modo continuam, sob a égide da senhora Merkel.

Infelizmente a Democracia Cristã esteve demasiado tempo, como que adormecida, em Portugal, e este sono levou a um partido confuso e à deriva. Chegou a hora de acordar sem medo.

Agora, em 2021, é necessário um CDS diferente do que foi nos últimos anos, que volte às suas raízes identitárias, que dê voz a muitos que pensam que estão isolados ou sozinhos nas suas convicções. Os valores da Democracia Cristã ainda estão bem presentes na sociedade portuguesa. Neste sentido, são bem-vindos todos os que se identificam com estes princípios e acreditamos que são mesmo muitos em Portugal. Precisamos de um partido próximo de todos os portugueses, com um rumo e a apontar um caminho ao militante, ao simpatizante, a qualquer eleitor, a qualquer português tanto em Portugal como na diáspora, a qualquer refugiado ou a qualquer imigrante.

O CDS ainda representa, pela positiva, o melhor da Direita – os princípios humanistas da Democracia Cristã, a terceira via entre um liberalismo exacerbado e um estatismo socializante.

A força e a futuro do CDS estão na Democracia Cristã.

Rosário de Almeida e Sousa