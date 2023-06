A FIAT tem um novo carro urbano, mas de certeza que já o viu

A FIAT desvenda o nome e a primeira imagem da sua nova solução sustentável de mobilidade urbana: o Topolino.

O novo e 100% elétrico quadriciclo Fiat Topolino está pronto para contribuir para a expansão da mobilidade elétrica em meio urbano e para retomar todo o otimismo do seu homónimo, agora numa versão acessível, totalmente elétrica e que encerra toda a frescura do Fiat 500. Denominação famosa e evocativa, o Topolino abriu caminho para a mobilidade urbana e traz à memória, de imediato, o primeiro Fiat 500, automóvel icónico que revolucionou o conceito de veículo motorizado. Produzido pela FIAT entre 1936 e 1955, o Fiat 500 – vulgarmente conhecido como “Topolino” – inventou, literalmente, o conceito de mobilidade individual.

Este novo Topolino encarna, na perfeição, la dolce vita da FIAT e o espírito italiano. Como viatura que visa produzir sorrisos, o Topolino traz para as ruas da cidade uma nova conceção dessa dolce vita, feita de alegria, otimismo e diversão. O novo quadriciclo traduz-se num novo dispositivo de mobilidade elétrica, tendo sido concebido para um público mais vasto, que inclui clientes mais jovens, famílias e amantes das cidades.

Adequa-se perfeitamente às cidades e às pessoas que buscam uma solução de mobilidade sustentável e fresca, enquadrando-se na missão democrática da FIAT de fornecer soluções de mobilidade urbana sustentáveis e acessíveis a todos. Tendo como target as jovens gerações, o Topolino é mais do que um dispositivo de mobilidade, pois graças ao seu design encantador, adequado a todas as gerações, fará com que os jovens se apaixonem novamente pelos automóveis.

O novo Fiat Topolino irá, também, desempenhar não só um papel socialmente ativo na promoção da mobilidade elétrica nas cidades, como outro especial na criação de uma solução de mobilidade pessoal para toda a família.

Este próximo lançamento representa novo passo no impulso da marca no domínio da eletrificação e está perfeitamente em linha com a visão “Só é verde quando é verde para todos” da FIAT. Afinal, o trabalho diário da FIAT como fabricante de automóveis consiste em repensar a condução em cidade e torná-la mais sustentável e acessível a todos, algo que o novo Topolino, com o seu design moderno, espelha como o veículo perfeito para desenvolver essa mobilidade sustentável.