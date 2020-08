A fagotista imparável precisa da sua ajuda para chegar a Manchester

“Eu e os meus colegas do meu ano fomos os primeiros do núcleo de Vialonga a seguir música. O objetivo inicial do projecto não era fazer músicos, mas ajudar crianças de famílias carenciadas e de bairros ditos problemáticos a alcançarem uma oportunidade rara. Para além disso, enquanto os meus colegas entraram na orquestra quando estavam no 2.o ano escolar, eu só entrei quando estava no 6.o. Isto notou-se quando fui para o Conservatório. Só tocava há três anos e não estava no mesmo nível que os meus colegas. Tinha muita musicalidade, mas não chegava, faltava-me todo um trabalho técnico. Tinha muito trabalho pela frente”, explica Erline.

Erline reconhece as dificuldades: “mesmo trabalhando o dobro, ao final de três anos não me sentia preparada para entrar no ensino superior. Apesar de ter acabado o 12o ano com boas notas, decidi ficar mais um ano para me dedicar às aulas de instrumento. Nesse ano fui convocada para tocar na Orquestra Sinfónica e na Orquestra de Sopros do Conservatórios. Portanto, esse ano resumiu-se às aulas de fagote, orquestra e muito estudo individual. Quando fiz 18 anos resolvi trabalhar nas férias. O meu primeiro emprego foi numa cadeia de fast food, onde senti uma grande pressão racista por parte da chefia e mesmo de alguns colegas. Acredito que tenha sido um caso à parte e que isto não aconteça em todos os restaurantes dessa cadeia, mas prometinunca mais trabalhar para esta empresa. Nas férias seguintes fui trabalhando sempre em limpezas e restauração.”

Finalmente, as coisas começam a compor-se: “em 2017 entrei para a Academia Nacional de Orquestra com o professor Roberto Erculiani, uma peça imprescindível no meio disto tudo. Em 2019 fui selecionada para participar no Estágio Gulbenkian para Orquestra. Neste mesmo ano comprei o meu próprio instrumento, com as minhas poupanças e as da minha mãe e com a ajuda de alguns amigos e familiares. Um ano, duas conquistas.”

No início de 2020 a jovem foi a Manchester fazer provas de acesso na escola onde quer tirar o mestrado, a Royal Northern College of Music. “Devido aos problemas financeiros não pude ir conhecer antes a escola e o professor, mas sabia que era o que queria. Quando fui fazer a prova fui recebida por uma amiga que também está la a tirar o mestrado, que me ajudou imenso. Eu sentia que estava num sonho, foi tudo tão incrível!”, confessa. “No dia a seguir à prova recebi o e-mail de confirmação, tinha entrado! Não disse a ninguém, tirando a minha mãe, os meus professores e uma amiga. Não queria alimentar espectativas nem em mim, nem nos outros pessoas, pois sabia que iria ser difícil ir para lá estudar.”

Ou talvez não. Faltam menos de quatro mil euros a Erline Moreira para conseguir os dez mil necessários para entrar no mestrado em Manchester. E todos podem ajudar clicando aqui.