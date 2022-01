A pessoa humana seja como atleta, seja como treinador, seja como dirigente, seja como árbitro, seja, mesmo, como (mero) espetador, em muitos momentos da sua relação com o desporto, deverá enfrentar a questão dos valores como uma questão fundamental, pois, no desporto, não se ensinam só técnicas, não se ensinam só táticas, ensina-se, de igual modo, a respeitar, entre outros, o seu companheiro e o seu competidor.

A ética, se bem me lembro, é, ainda que não só, uma palavra constituída por simples letras. O mesmo acontece com a palavra desporto. Assim, palavras como humildade, tolerância, gratidão, coragem e amizade, bem como palavras como disciplina, educação, solidariedade, paz, obediência, resiliência, tolerância e ordem, parecem encontrar, na ética e no desporto, fundamento, quiçá, integram uma espécie de um sonho, em busca de um novo paradigma.

Na verdade, no meu, ainda que modesto, ‘olhar’, qualidades tais como as supracitadas humildade (e), tolerância (t), gratidão (i), coragem (c) e amizade (a), bem como disciplina (d), educação (e), solidariedade (s), paz (p), obediência (o), resiliência (r), tolerância (t) e ordem (o), objectivam-se, no tempo, no modo e no espaço, numa espécie de dialética entre o empírico e o reflexivo, na construção de um novo paradigma, de um novo ‘olhar’, qual seja, o de que, letra a letra, a ética no desporto não está fora, está dentro.

Para muitos, talvez este (meu) ‘olhar’ não faça sentido, mas, para mim, definitivamente, faz.

Resta-me, pois, continuar a sonhar, em busca de um novo paradigma, no que à ética no desporto diz respeito.

A sonhar e a escrever, pois eu não desanimo, e acreditem, ou não, a ética no desporto não está fora, está dentro…

José Mário Cachada

José Mário Cachada, é licenciado em Educação Física (com especialização em Futebol), mestre em Ciências do Desporto – Ramo de Gestão Desportiva e doutorado em Ciências do Desporto, pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. É professor de Educação Física na Escola Secundária de Almeida Garrett, Coordenador nacional da modalidade de Judo no Desporto Escolar, Professor Coordenador no ISCE Douro e Embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto.