A estóica reacção de Chris Rock depois do estalo de Will Smith

Ter opinião pessoal é diferente de termos acesso à informação e ciência para sustentar o que dizemos e como podemos influenciar os outros a evoluir. Graças à ciência e à filosofia combinadas, podemos entender e compreender melhor o comportamento humano. Desde que mantenhamos uma relação directa com a realidade, com os pés no chão.

Neste sentido, e recorrendo à ocorrência que aconteceu durante os Oscars de 2022, protagonizado por Will Smith e Chris Rock, podemos afirmar que Jada e Will poderiam ter saído muito melhor e de forma mais madura, perante o confronto com a piada pouco feliz de Chris Rock.

Will Smith tinha tudo a ganhar, neste momento da sua carreira, com a nomeação para o Óscar de Melhor Actor, mesmo que pudesse ser alvo de alguma piada. Não só ele não foi alvo de piada, como decidiu agir em nome da mulher, achando que a protegia ao fazê-lo. Com esse comportamento, passou, de imediato, um atestado de inferioridade e incapacidade à mulher Jada Smith para se defender. Pois a pessoa atingida é a própria Jada. Na melhor das intenções, seria a Jada a reagir directamente, ainda que de outra forma.

Contudo, não foi isso que aconteceu. Face àquilo que foi considerado uma piada de mau gosto de Chris Rock, Will Smith decidiu levantar-se e caminhar de peito convencido de razão e raiva a caminho da derrota.

Sendo uma figura pública, uma fonte de inspiração para milhões de pessoas, uma referência para o mundo artístico, Will Smith, no momento em que ele dá uma estalada a Chris Rock, ele perdeu o seu Poder, o respeito e a situação que poderia ganhar para o seu lado. Mas perdeu. Completamente e esse comportamento temporário, causou um dano permanente com consequências visíveis, quer no seu estatuto, credibilidade e valor.

A habilidade para controlar a nossa raiva e reacção ao que nos acontece é o nosso superpoder. É isso que faz de nós os heróis da nossa história face às adversidades que nos acontecem.

A vida não é um filme e nós não somos Michael Knight do “Justiceiro” (com David Hasselhoff) ou o “Last Action Hero” com o “meu amigo” Arnold Schwarzenegger.

O segredo é ficar calmo em todas as ocasiões. Aprender a saber o que fazer com o que acontece. Isso é sermos estóicos, esta perspectiva filosófica que impera até hoje desde os tempos antes de Jesus Cristo, há 2300 anos atrás.

Não conseguiremos liderar ou ajudar quem quer que seja de forma eficaz, se não conseguirmos liderar a nossa própria vida, face às adversidades que enfrentamos. Lutos, perdas, conflitos, défices, transições, etc., são experiências que nos acontecem a todos. Perguntar porque isso só nos acontece a nós, é porque não temos noção do que nos define como seres humanos. Isto faz parte do que é viver.

Chris Rock, ao gozar com assuntos sérios, até no limite pode ter perdido o respeito, mas recuperou em absoluto essa perda de valor no momento em que ele não reagiu à agressão que sofreu.

Chris surpreendeu-se e sorriu, e assumiu que não gozaria mais com a Jada Smith em resposta ao comentário de Will Smith, perante uma audiência de milhões de pessoas, entre os presentes e os espectadores pelas televisões de todo o mundo e online.

Cada um reagiu ao que aconteceu. Não só Chris Rock reagiu em flagrante da forma como reagiu, como depois do evento aumentou o seu valor e respeito quando, de forma madura e estóica, recusou apresentar queixa aos organizadores e às autoridades.

Chris Rock saiu por cima e Will Smith caiu por terra.

A sua habilidade para sorrir depois de uma estalada foi a sua melhor ferramenta. O humor é a melhor arma para lidar com tudo o que não controlamos. Não deixando de agir sobre o que nos acontece, a arte e engenho de saber rir dos infortúnios que nos acontecem, acelera a recuperação emocional do impacto das adversidades.

Will Smith, com a experiência, carreira, vida e valor que tem, deveria saber que nem todas as situações precisam de resposta.

Muitas vezes, a melhor vitória é não responder, pois são muito mais as situações que a vida nos traz onde é preferível ter paz do que ter razão.

Um abraço estóico

