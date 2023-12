A escritora que mais livros vende em França chama-se Costa

Mélissa da Costa escreve desde os sete anos de idade. Começou pelos poemas, passou aos contos e depois vieram os romances, mas – confessa – nunca pensou poder ser escritora, por isso escolheu o curso de economia.

De 2008 a 2011, estudou no IAE de Lyon, formação que lhe deu acesso a um emprego na função pública. Mélissa da Costa tornou-se responsável de comunicação numa câmara municipal do departamento de Isère, trabalhando sobretudo na área da energia e do clima.

Este Natal, a lusodescendente destronou Guillaume Musso, o autor francês mais vendido há mais de 12 anos. O escritora deixou de estar no topo do ranking de vendas e foi ultrapassada por Mélissa da Costa que acumula 1.100.000 livros. Sim, leu bem: aos 33 anos, Mélissa da Costa tem mais de um milhão de livros vendidos

Segundo o jornal Le Parisien, os três primeiros lugares do ranking de vendas acumuladas são ocupados por mulheres, entre as quais encontramos a lusodescendente, mas também Virginie Grimaldi e Maud Ankaoua. Nas redes sociais, Mélissa manifestou a sua alegria, agradecendo aos seus leitores e leitoras e declarando a sua felicidade pelo “palmarés ultrafeminino”.

Depois de escrever quatro romances – incluindo dois autopublicados na Amazon que não tiveram muito sucesso – em 2018 tomou a decisão de publicar uma das suas histórias por conta própria através do site monbestseller.com. Uma pequena editora, Carnets nord, reparou no seu talento e publicou “Tout le bleu du ciel”, que foi um sucesso tendo merecido várias edições.

Mélissa da Costa trabalha agora com a editora Albin Michel e publicou sucessivamente seis romances desde 2020: “Les Lendemains” (2020), “Je revenais des autres” (2021), “Les douleurs fantômes” (2022), “La doublure” (2022), “Les femmes du bout du monde” (2023) e “La faiseuse d’étoiles” (2023) .

A lusodescendente cresceu no campo, perto da cidade de Mâcon, próximo da fronteira suíça. O seu pai trabalha na construção civil e a mãe é educadora de infância. Mélissa tem duas irmãs, Janne, que é parteira, e Clara que trabalha numa casa de repouso para idosos.

Mélissa da Costa é casada com um grafista e é mãe de um menino nascido em 2020, estando atualmente grávida. A lusodescendente mora no vale de Chevreuse, na região de Paris.

