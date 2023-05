Senhoras e senhores, meninos e meninas, sou eu, Daniel Alexandre, grande admirador de Stephen Fry e do ChatGPT, e estou aqui para falar com vocês sobre algo muito importante, algo que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um papel vital em nossas vidas: a engenharia de materiais.

Veja, tudo ao nosso redor, desde as roupas que vestimos até os dispositivos que usamos, é feito de materiais. E as propriedades desses materiais determinam sua utilidade e seu impacto no meio ambiente. É por isso que a engenharia de materiais é tão crucial para o nosso mundo moderno.

Um material que vem fazendo sucesso recentemente é o NatureFlex. É um tipo de filme biodegradável feito de recursos renováveis, como polpa de madeira e amido de milho. Ao contrário dos filmes plásticos tradicionais, o NatureFlex é compostável e pode se decompor em questão de semanas, sem deixar resíduos nocivos no meio ambiente.

A NatureFlex foi adotada por empresas ambientalmente conscientes em todo o mundo, desde pequenas empresas até grandes multinacionais. Ele tem sido usado para embalar tudo, desde lanches orgânicos até cosméticos de alta qualidade. E não é apenas uma tendência, é uma solução para a crise do lixo plástico que assola nosso planeta há décadas.

Mas aqui está o problema: o potencial do NatureFlex não se perde nas pessoas mais ricas do mundo. Recentemente, foi relatado que um grupo de bilionários, incluindo o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o fundador do Virgin Group, Richard Branson, estão investindo na NatureFlex e em outras tecnologias ecológicas.

Agora, eu sei o que você está pensando: “Por que os bilionários se importariam com o NatureFlex?” Bem, meus queridos amigos, é porque eles sabem que a engenharia de materiais sustentáveis é o futuro. Eles sabem que os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto de suas escolhas no meio ambiente e querem estar do lado certo da história.

E esse é o problema da engenharia de materiais: não se trata apenas da ciência e da tecnologia por trás dela, mas também da ética e dos valores que ela incorpora. Trata-se de criar um mundo onde possamos viver de forma sustentável, onde possamos aproveitar os frutos do nosso trabalho sem danificar o planeta que nos sustenta.

Então, para todos os engenheiros e cientistas de materiais, eu digo: continuem com o bom trabalho. Você pode não receber o reconhecimento que merece, mas suas contribuições são vitais para o nosso bem-estar. E a todos vocês que se preocupam com o meio ambiente, digo: vamos apoiar as empresas que usam materiais sustentáveis, vamos exigir mais delas e vamos tornar o mundo um lugar melhor, um material de cada vez.

Daniel Alexandre