A empresa portuguesa que ressuscita hotéis

A Amazing Evolution tornou-se a primeira empresa portuguesa a ser premiada como a melhor do mundo a gerir hotéis nos World Travel Awards. Estes prémios, conhecidos como os ‘Óscares’ do turismo, foram entregues numa cerimónia em Lisboa, tendo Portugal arrecadado 17 distinções, entre as quais a de melhor destino turístico do mundo.

A distinção de melhor gestora de hotéis-boutique, World’s Leading Boutique Hotel Operator 2018, vem reconhecer o trabalho da Amazing Evolution na recuperação de hotéis que bateram no fundo, ficaram nas mãos dos bancos e estiveram à beira da insolvência. O ano de criação da empresa é ilustrativo desta tendência, a Amazing Evolution nasceu em 2012, em plena crise económica, pela mão de Margarida Almeida.

Em entrevista ao Expresso a fundadora e atual CEO frisa que este prémio reconhece o trabalho de uma “equipa multidisciplinar, especializada nas diferentes áreas inerentes à gestão de ativos hoteleiros, e que é a chave para o nosso sucesso”. Margarida explica que a atividade da empresa se estende desde “resolução de problemas jurídicos associados a projetos em dificuldade até ao seu reposicionamento como unidades hoteleiras, sendo o foco principal o aumento da rentabilidade dos mesmos”. Um ramo de negócio que na altura da criação da empresa “não existia” destaca.

Com o sucesso a procura à Amazing Evolution também se diversificou, com a empresa a ser já contatada para apoiar projetos desde a raiz. Atualmente conta com 13 hotéis em operação em Portugal e mais quatro em ‘pipeline’. A explicação do sucesso é simples “transformamos projetos maus em projetos bons. Ao longo destes anos já criámos condições para que projetos que estiveram insolventes e vieram parar às nossas mãos pudessem ser vendidos”. A CEO garante que “os projetos geridos pela Amazing têm em média aumentos de rentabilidade anuais entre 8% e 10%”.