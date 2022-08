A empresa portuguesa que faz manutenção de motores de aviões da Rolls Royce

Uma empresa portuguesa atingiu um marco histórico na manutenção de motores Rolls-Royce. A OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A. entregou o 100.º motor do modelo AE 1107C, que equipa a aeronave militar multifunção Bell Boeing V-22 Osprey – um objetivo atingido pela empresa enquanto Centro de Manutenção Autorizado da Rolls-Royce.

Segundo explica a empresa num comunicado, o motor em questão esteve em manutenção em Alverca, local onde o “marco histórico” foi assinalado, numa sessão que contou com a presença de representantes da Rolls-Royce.

A OGMA é parceira da Rolls-Royce para a manutenção dos motores AE 2100 A/D2/D3, AE 3007 e T56 e, desde 2018, dos motores AE 1107C.

“Chegar ao marco histórico de 100 motores AE 1107C entregues à Rolls-Royce é um motivo de grande satisfação para a OGMA. É um sinal da confiança que a Rolls-Royce deposita em nós e, simultaneamente, a demonstração da capacidade e da experiência que as nossas equipas têm para responder às necessidades dos nossos clientes”, disse o CEO da OGMA, Alexandre Solis, citado na mesma nota.

“Queremos prosseguir com esta parceria com mais marcos históricos semelhantes no futuro, sempre com qualidade e inovação”, acrescentou.

Mas há mais novidades. A empresa quer consolidar a sua aposta no segmento de manutenção e investiu num novo banco de ensaio dedicado a este modelo do fabricante aeronáutico britânico.

Este banco de ensaios dedicado ao modelo AE 1107C foi “concebido de acordo com as melhores práticas do setor, num projeto que durou quatro anos e ficou concluído em março de 2022”.

Sublinhe-se que a OMGA foi fundada em 1918 e a sua atividade assenta em duas áreas de negócio – Manutenção, Reparação e Revisão Geral de Aeronaves e de Motores e Componentes de Aviação Civil e de Defesa, e Fabrico e Montagem de Aeroestruturas para aeronaves civis e militares.

Desde a privatização, concretizada em 2005, a OGMA é detida em 65% pela Airholding SGPS (100% EMBRAER) e em 35% pela idD Portugal Defence (100% Estado Português).