A Emirates está a recrutar no Luxemburgo

A companhia aérea Emirates está a reforçar a sua tripulação e anunciou um “open-day” no Luxemburgo, no próximo dia 24 de fevereiro, para que os interessados possam esclarecer dúvidas e apresentar as suas candidaturas.

De acordo com o blog de emprego, formação e empreendedorismo “Manda-te“, esta sessão de recrutamento terá lugar no Hotel Le Place d’Armes e a abertura está marcada para as 9h00. No entanto, os participantes terão de efetuar um registo online com antecedência e mostrar-se disponíveis durante todo o dia.

Os candidatos devem ter um “currículo em inglês com a fotografia atualizada; mais de 160 cm de altura; facilidade de adaptação e idade igual ou superior a 21 anos”.

A Emirates procura ainda pessoas “de mente aberta, prestáveis, amigáveis e orientadas para o serviço”, e oferece um salário isento de impostos, alojamento partilhado gratuito no Dubai, transporte gratuito de e para o trabalho, e um seguro de saúde.

Saiba mais no website da companhia aérea.