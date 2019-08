EMIGRAÇÃO

MAIS DE 80 MIL PORTUGUESES SAÍRAM DO PAÍS EM 2018.

259 MIL PESSOAS SAÍRAM DO PAÍS DURANTE O MANDATO SOCIALISTA.

A emigração voltou a subir em 2018.

Depois de em 2017 terem saído de Portugal 81 051 cidadãos, emigraram 81 754 em 2018.

Mais de 160 mil portugueses saíram do país nos últimos dois anos para encontrar uma melhor situação económica.

Em 2014 a emigração atingiu o ponto mais alto desde o início deste século, com 134 mil saídas para trabalhar no estrangeiro.

No ano seguinte, foram 101 mil os que emigraram.

Em 2016 foram 97 mil e, um ano mais tarde, 81 mil.

Ou seja, entre 2014 e 2018 saíram de Portugal um total de 495 mil portugueses. Destes, entre 2016 e 2018, saíram do país 259 mil portugueses durante o mandato socialista.

Os dados disponibilizados por organismos estatísticos de 18 países indicam um aumento do número de portugueses em 11 desses estados.