A defesa de Rui Silva de que toda a Espanha fala

O Betis goleou a Real Sociedad por 4-0 e avançou para a próxima ronda da Taça do Rei, mas por trás desse resultado inequívoco está uma atuação decisiva do guarda-redes português Rui Silva.

E um dos pontos de maior destaque em Espanha é mesmo esta defesa, com o marcador em 1-0, onde o português conseguiu impedir um golo feito de Isak.

O lance foi de tal forma impressionante, que a ‘Marca’ até compara esta defesa à de Iker Casillas em 2009, diante do Sevilha. “Lembra-te alguma defesa tua, Casillas?”, questiona o diário espanhol.

Veja as declarações de Rui Silva no final do jogo:

