A crise energética pode reduzir o crescimento?

Ninguém esperava que após a queda acentuada dos preços de numerosos produtos de uso diário no ano passado, a situação levasse tão rapidamente a uma inversão dessa tendência. Além disso, assistimos pela primeira vez os contratos de petróleo a atingirem níveis negativos, o que levou a que os preços da gasolina nos postos de abastecimento dos EUA caíssem abaixo dos 2 dólares por litro. Contudo, isto é uma coisa do passado e agora a realidade é muito diferente. Empresas em todo o mundo estão a parar a produção devido aos preços altíssimos da energia e os preços da gasolina ultrapassaram os $3,30 por litro. O que está realmente a acontecer no mercado global de energia? Haverá alguma solução para a atual situação?

Aumentos dos preços à escala mundial

Já há muito tempo que as principais economias mundiais não tinham de lidar com períodos de elevada inflação. Programas de estímulo massivo decretados para combater os efeitos da pandemia são uma das razões por detrás da atual situação. As questões do lado da oferta também desempenharam um papel importante. Acrescentando ao aumento dos preços dos produtos de base, temos como resultado um choque em torno da inflação.

Mas o que é que está a ficar mais caro? Na realidade, tudo! Os preços do gás natural na Europa subiram 500-600% durante o ano passado! Os preços do carvão em todo o mundo aumentaram 100-150% durante o mesmo período. No entanto, o petróleo ou o gás natural dos Estados Unidos não registaram um rally tão forte como noutros mercados, mas mesmo nesses casos os preços subiram acentuadamente.

A história por detrás do rally nos preços da energia

A fim de encontrar as razões por detrás dos atuais aumentos de preços, temos de voltar atrás até 20 anos para os tempos em que a União Europeia introduziu o sistema de comércio de emissões de CO2. E porque é que foi introduzido? Para combater o aquecimento global. Os Estados-membros da UE, seguidos mais tarde por países de outras partes do mundo, querem limitar as emissões de gases com efeito de estufa com a esperança de abrandar uma mudança climática. Centrais elétricas, instalações de aquecimento, bem como empresas industriais, receberam contratos de emissão. No entanto, a quantidade desses contratos é limitada.

A forma mais fácil de reduzir os custos seria afastar-se dos combustíveis fósseis. Isto é mais fácil de dizer do que de fazer, e este processo está a progredir lentamente. Vários países têm vindo a optar cada vez mais pela utilização de gás natural como meio de produzir energia. É uma forma mais cara, mas resulta em duas vezes menos emissões de CO2 e uma quantidade muito menor de outros resíduos. Entretanto, os países estão a aumentar a quota das fontes de energia renováveis em detrimento das fontes de energia convencionais, especialmente o carvão. Todas as peças parecem encaixar umas nas outras. Preços de emissão mais elevados levam os governos a favorecer fontes de energia menos emissivas, como as energias renováveis ou o gás natural. No entanto, surgiu outro problema.

O Inverno de 2020/2021 foi realmente frio e as reservas naturais foram significativamente reduzidas em todo o mundo. Seguiu-se um período quente de Verão que viu aumentar a procura de gás natural, uma vez que a eletricidade era necessária para o ar condicionado. Não esqueçamos os ventos abaixo da média no Reino Unido, um tempo de sol limitado na Alemanha ou baixos níveis de água na Noruega, Itália ou Espanha. Todos estes fatores limitaram a quantidade de energia produzida a partir de fontes renováveis. Para piorar a situação, a Rússia é o único fornecedor de gás natural à Europa. A estabilidade desses fornecimentos pode ser afetada não só por decisões políticas, mas também pela capacidade dos gasodutos. Esta última é uma razão para a construção do gasoduto Nord Stream 2. O processo de aprovação do novo gasoduto ainda está em curso, enquanto a época de reabastecimento de gás natural na Europa está quase a terminar.

O quão elevado os preços poderão subir?

As primeiras estimativas sugerem que os preços da energia no Reino Unido irão aumentar quase 30% até 2022. O cabaz energético do Reino Unido – uma mudança completa do carvão e uma elevada percentagem de energia eólica – justifica uma elevada procura de gás natural. Espera-se que os aumentos nos preços noutros países europeus sejam menores. A situação nos Estados Unidos parece interessante. O gás natural é algumas vezes mais barato do que na Europa, mas as famílias ainda pagarão cerca de 30% mais do que durante o último período de Inverno. Espera-se que o preço da eletricidade seja inferior a 10% e uma elevada percentagem de energia nuclear pode ser nomeada como razão. Por outro lado, os agregados familiares que se recorrerem a gasolina para o aquecimento ou podem sofrer aumentos nos preços de 40-50%.

Infelizmente, as consequências para os consumidores poderão ser ainda maiores. O impacto do aumento dos preços do petróleo já se pode sentir. Os preços do petróleo situam-se perto dos 85 dólares por barril, enquanto que em 2020 os preços ainda estavam abaixo dos 40 dólares por barril no final de Outubro. Embora a procura de petróleo ainda não tenha recuperado totalmente para níveis pré-pandémicos, a atual crise energética está a aumentar a procura de crude. As economias deslocaram-se do carvão para o gás natural devido a emissões mais baixas. No entanto, à medida que os preços do gás natural e do carvão dispararam este ano, o petróleo é cada vez mais considerado como uma alternativa aos dois. A OPEP estima que os preços elevados de outros produtos energéticos já aumentaram a procura diária de petróleo em meio milhão de barris, ou mesmo mais. Deve ser uma surpresa, dado que o gás natural para fornecimentos asiáticos é frequentemente cotado a mais de 150 dólares por barril de petróleo equivalente! Claro que é improvável e impossível para todo o mundo mudar para o petróleo ou outras fontes de energia, mas os próximos meses e o início da estação de aquecimento serão marcados por uma grande incerteza.

Haverá uma solução para a atual situação?

Muito dependerá das condições meteorológicas. A verdadeira questão parece ser se as empresas podem fazer face a esses aumentos de preços. As empresas do setor energético estavam a limitar a produção devido à escassez de energia e a consequente subida dos preços. As fundições na China, Índia ou Brasil pararam as operações. Mesmo breves, poucos dias de problemas de fornecimento de energia na China no terceiro trimestre de 2021 resultaram no facto de a segunda maior economia mundial ter atingido o ritmo de crescimento mais baixo em décadas (excluindo o choque Covid-19 no início de 2020). Paragens de produção em vários setores podem conduzir a uma situação semelhante à observada atualmente no mercado dos semicondutores. A escassez de chips obriga frequentemente as empresas a suspender a produção de smartphones ou veículos durante alguns dias.

Resumindo, o mundo está a assistir a períodos de elevada inflação e existe também um risco de abrandamento económico devido à escassez de energia. Os bancos centrais entraram com programas de estímulo maciços durante a pandemia e estão relutantes em retirar estes apoios, o que torna mais difícil aliviar as pressões inflacionistas. Os aumentos agressivos da taxa poderiam minar o rendimento real dos consumidores.

Tendo em conta isto, será possível aumentar a produção de produtos energéticos? A OPEP não quer aumentar mais a produção de petróleo, devido às incertezas em torno do futuro. A Gazprom russa não está interessada em aumentos do abastecimento a curto prazo e visa antes contratos a longo prazo. Entretanto, a União Europeia planeia implementar reservas conjuntas de gás natural no futuro. O mundo irá certamente analisar e tentar resolver um problema com a disponibilidade de energia após o período de Inverno. No entanto, parece ser demasiado tarde para encontrar uma solução para esta estação invernal. A economia global está à mercê das condições meteorológicas.

Henrique Tomé