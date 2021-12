A covid não parou o programa Erasmus

O relatório anual de 2020 do programa Erasmus+ mostra que o programa apoiou quase 640.000 experiências de aprendizagem no estrangeiro no ano passado e financiou 20.400 projetos e 126.900 organizações, apesar da pandemia.

A transição súbita para a aprendizagem em linha demonstrou a importância de soluções digitais à distância para o ensino e a aprendizagem.

O Erasmus+ continua a desempenhar um papel vital na preparação de pessoas e organizações, e disponibilizou 200 milhões de euros no ano passado especificamente para a transição digital.

Em 2020, o orçamento total do Erasmus+ ascendeu a 3.780 milhões — mais 506 milhões de euros do que 2019, um aumento de 15 %. Após 33 anos de execução, o Erasmus+ continua a ser resiliente, mesmo no contexto difícil de 2020, apoiando um total de 11,7 milhões de participantes desde o seu lançamento em 1987.

Mais uma vez, em 2020, o programa Erasmus + chegou a um elevado número de participantes e beneficiários:

no domínio do ensino superior, mais de 323.000 estudantes e estagiários, bem como 44.000 membros do pessoal, passaram um período de aprendizagem, formação ou ensino no estrangeiro,

foram cofinanciadas mais de 185.600 atividades de mobilidade para alunos e pessoal do setor do ensino e formação profissionais,

quase 180.000 jovens e técnicos de juventude beneficiaram de financiamento Erasmus+, quer sob a forma de intercâmbios de jovens, quer de oportunidades para técnicos de juventude,

a Semana Europeia do Desporto atingiu um novo recorde, com mais de 15,6 milhões de participantes europeus em 32.600 eventos.

Em 2020 as alianças das Universidades Europeias continuaram a crescer, incluindo agora 280 instituições de ensino superior em toda a Europa. As Universidades Europeias são alianças transnacionais que aumentam a qualidade e a atratividade do ensino superior europeu e fomentam uma cooperação a longo prazo profunda e estratégica entre instituições, beneficiando os seus estudantes, professores e outro pessoal.

O Erasmus+ é um programa amplamente distribuído em termos de participação geográfica. Em 2020, participaram participaram no programa 34 países: todos os 27 Estados-Membros da UE, mais o Reino Unido, a Islândia, o Listenstaine, a Noruega, a Macedónia do Norte, a Sérvia e a Turquia. O programa está também aberto a países parceiros em todo o mundo.

As atividades internacionais do Erasmus+ continuaram a contribuir para as prioridades geopolíticas gerais da Comissão, com especial destaque para os Balcãs Ocidentais, os países vizinhos orientais e meridionais e África, sendo mais de metade do orçamento internacional afetada à vizinhança europeia (Sul do Mediterrâneo, Balcãs Ocidentais e Parceria Oriental).

Em 2020, 2681 participantes em 48 projetos luxemburgueses beneficiaram da mobilidade no ensino superior, no ensino e na formação profissionais, na educação escolar, na aprendizagem de adultos e da juventude, num montante total de 3,48 milhões de euros.