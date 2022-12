A cor do ano 2023 é Viva Magenta

A um mês da chegada de 2023, a Pantone, marca internacional que responsável pela criação do maior sistema de cores no mundo, divulgou a tonalidade para o novo ano. O Pantone 18-1750, denominada Viva Magenta, explora a dinâmica entre a Inteligência Artificial e a criatividade humana para criar o “Magentaverse”, diz a empresa norte-americana, que cataloga as cores por códigos usados como referências numa variedade de indústrias.

Em comunicado publicado ontem no site e nas redes sociais da multinacional, a Pantone explica que esta cor é “corajosa, destemida e pulsante”, com uma “exuberância” que “promove otimismo e alegria”. “Poderoso e fortalecedor, é um vermelho animado que encoraja a experimentação e a auto-expressão sem restrições. Audacioso, espirituoso e inclusivo para todos”, pode ler-se.

A diretora do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, explica a escolha: “Nesta era da tecnologia, procuramos inspirar-nos na natureza e no que é real. O Pantone 18-1750 Viva Magenta descende da família dos vermelhos e é inspirado no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos pertencentes à família dos corantes naturais, bem como um dos mais fortes e brilhantes que o mundo já conheceu.”