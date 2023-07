A conturbada história do Grande Prémio de Spa e do seu maior apoiante

O Grande Prémio da Bélgica deste domingo no histórico circuito de Spa-Francorchamps na densa floresta da Valónia – cenário de inúmeros momentos lendários da F1 – pode ser um dos últimos, já que a Europa deixa de ser o centro deste desporto que movimentos milhões em cada corrida.

O primeiro-ministro belga Alexander De Croo tem defendido pessoalmente a continuação do GP da Bélgica desde 2022, tentando manter o Grande Prémio do país no calendário anual em parte para impulsionar a economia da Valónia. No próximo ano, a F1 passará de 22 para 24 corridas, mas o número de eventos na Europa ficará estagnado – colocando os ralis históricos do continente contra países com bolsos mais cheios.

Segundo o jornal Politico, em 31 de maio deste ano, De Croo enviou ao chefe da F1, Stefano Domenicali, uma carta manuscrita, fazendo ‘lobby’ para que a F1 permaneça na Bélgica por pelo menos mais um ano.

Na carta, o liberal flamengo De Croo destacou os “numerosos investimentos financeiros” da Valónia no Grande Prémio, inclusive em “atividades e eventos fora da pista”. E acrescentou: “A belga arte de festejar e compartilhar, sem (muito) barulho, são ativos que queremos continuar a colocar à disposição da Fórmula 1”.

De Croo, segundo aquele jornal, pediu ainda que “a necessidade de estabelecer um calendário equilibrado entre Europa, Extremo Oriente e América/Médio Oriente não se faça em detrimento da Bélgica”, e encerrou a carta com uma promessa: “Tenha certeza de que nossos respectivos os governos permanecerão atentos aos seus pedidos.”

As ações de De Croo acabaram por ser bem-sucedidas. O contrato do Grande Prémio da Bélgica foi renovado pela Fórmula 1 por mais depois das suas intervenções. A carta do primeiro-ministro recebeu uma resposta positiva de Domenicali em meados de junho. Algumas semanas depois, tornou-se oficial: o Grande Prémio da Bélgica já foi confirmado para 2024.