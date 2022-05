A constante evolução do desporto

Pode-se considerar que o desporto é uma área em constante evolução. As mudanças são fundamentais para preservar a competitividade e manter os adeptos entretidos e satisfeitos. É com base nessas premissas que desportos consolidados como o futebol e o basquetebol fazem mudanças anuais nas suas regras.

Nos pavilhões de NBA desfilam os melhores basquetebolistas do planeta. A cada época são jogam-se 82 partidas, isso sem contar os playoffs. A imensa quantidade de minutos jogados e a grande concentração de talento alinham-se para que jogadores com um elevado Basketball IQ, uma espécie de inteligência basquetebolista, encontrem falhas nas regras e tirem proveito das mesmas.

As mudanças são constantes, para a época 2021–2022, além de contar com Neemias Queta, o primeiro português na NBA, a liga promoveu uma importante modificação na regra de falta no momento do lançamento. Nos anos anteriores, estrelas como James Harden e Trae Young realizavam “movimentos antinaturais”, segundo a NBA, para conseguir a marcação de faltas e assim ir para os lances livres. Além do descontentamento da liga, os adeptos estavam fartos, as emissoras também, pois o jogo estava sempre parado. A regra mudou e, agora, esses movimentos de expansão dos braços e pernas, à procura do contacto com o defensor para conseguir uma falta do defensor, tornaram-se faltas de ataque.

Outra mudança que agradou o público foi a implantação assistente de vídeo. A prática é popular no ténis, acontece quando o jogador não concorda com a marcação do juiz, seja de linha ou de cadeira, e pede a revisão por vídeo, chamado “challenge”. Nesse momento, diversos ângulos das câmaras são utilizados para verificar se a marcação é correta ou não. Se a decisão for correta, o jogador preserva o direito e pode repeti-lo, caso contrário perde a oportunidade. Na NBA ocorre exatamente da mesma maneira, a única diferença é que são os treinadores os responsáveis por pedir o vídeo através de um tempo técnico.

O desporto-rei é outro que vive na procura de melhorar as regras, facilitar a vida dos árbitros e unificar as marcações. O esforço pelo fim da temida “interpretação do árbitro” fez com que a FIFA mudasse as regras, especialmente em lances de mão na bola ou bola na mão. Além disso, o já consolidado VAR é outra ferramenta cujo objetivo é minimizar os erros da arbitragem.

Sempre na procura de melhorar o espetáculo, a FIFA realizou testes que poderiam significar uma mudança radical nas regras. A revolução começaria pelo tempo de jogo, que passariam de dois tempos de 45 minutos cada, para dois de 30 minutos cada. As substituições seriam ilimitadas, como no basquetebol, e o cartão amarelo resultaria numa suspensão temporária de 5 minutos, muito similar ao futsal. As regras foram testadas num campeonato sub-19, porém, o presidente da entidade, Gianni Infantino, já saiu a negar as mudanças.

A variação que trouxe o sucesso

Um exemplo interessante acontece no poker, modalidade popular em todo o mundo, praticada por milhões de jogadores, além de contar com campeonatos profissionais que capturam audiência na televisão e na internet.

Porém, a sua versão mais popular não é a original, trazida por colonizadores franceses que fundaram a cidade de New Orleans e era jogada com 20 cartas e 4 jogadores, mas sim a versão conhecida como Texas Hold’em.

Como o próprio nome diz a modalidade foi elaborada na cidade de Robstown, no Texas, no começo do século XX. Mas, só ganhou popularidade nos anos 70 e, nas últimas décadas, chegou ao mundo online, onde pode ser encontrado em plataformas especialidades em diferentes variações, como No Limit Texas Hold’em ou Texas Hold’em.

Está claro que o desporto em geral precisa seguir uma intensa jornada de melhorias e autoanálise. Só assim as regras vão estar adaptadas aos avanços tecnológicos e sociais. A receita do sucesso esconde-se então na inovação contínua, esta é uma lógica que pode ser aplicada em todos os setores da sociedade e no desporto não é diferente. O grande exemplo disso é a própria NBA que vive em constantes mudanças de regras e, época após época, mantém-se como a liga mais inovadora do mundo, sempre um passo a frente dos diferentes desportos.