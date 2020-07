A “Comumdidade” de Mariana Moreira

“Comumdidade” é o título do primeiro álbum de Mariana Moreira. Um jogo de palavras deu origem ao título.

São 15 temas compostos e produzidos pela jovem artista. Mariana mostra-nos a sua diversidade criativa e musical. Traz-nos temas em português, inglês, e em português do Brasil. “Não foi um processo fácil e sei que se tivesse mais pessoas a trabalhar comigo teria gostado ainda mais de fazer este álbum. No entanto, tinha de trazer isto ao Mundo. Tenho mais de 100 canções, tinha de pôr algumas cá fora!“

Mariana Moreira concebeu, assim, “Comumdidade”. Um misto de sentimentos comuns da idade criados num espaço de comodidade.

“Comumdidade” conta com a participação de Pedro Vicente, excelente compositor e grande amigo de Mariana, num tema muito especial (Pela Rua). “O Pedro tinha de fazer parte disto. Foi a primeira pessoa a cantar comigo ao vivo um original meu, e isso é um prazer tamanho.”

A capa do álbum, desenhada pela cantautora, é uma ilustração que contém diversos elementos característicos da ideia de “Comumdidade”. “Podem contar com uma particularidade muito gira: cada um desses elementos não está lá por acaso. Cada elemento diz respeito a um tema do álbum. Deixo-vos o desafio de tentarem fazer a correspondência”.

Mariana Moreira diz que pretende transmitir uma mensagem muito importante e especial com este álbum: “Se ficarmos muito tempo a pensar em como chegar à meta, acabamos por perder o tempo e o caminho. “Por isso, fiz este álbum, que num misto de carinho, trabalho e vontade, traduz exatamente esta ideia”.