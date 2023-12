A comitiva de deputados portugueses que conheceu Winston Churchill

No início da ditadura do Estado Novo houve uma comitiva de deputados portugueses que teve o privilégio de privar momentaneamente com Winston Churchill no parlamento inglês. No entanto, a primeira impressão dos deputados portugueses acerca de Winston Churchill não foi a melhor.

Eleito deputado da nação, o meu tio, Duarte do Amaral foi juntamente com um conjunto de deputados visitar o parlamento inglês no sentido de apreender as boas práticas e os procedimentos do órgão de soberania, de forma a Portugal e os círculos por onde tinham sido eleitos poderem rumar a uma melhor eficácia administrativa.

O meu tio, Duarte do Amaral, tinha sido “eleito” pela União Nacional pelo círculo eleitoral de Braga em 1936. A ditadura de Salazar estava no seu ímpeto inicial, e foi através da integração desta comitiva de deputados que o meu tio e a comitiva de deputados portugueses visitou os órgãos de soberania ingleses que foi apresentado ao politico Winston Churchill.

O primeiro ministro inglês que é político mais famoso do mundo, na altura desta visita dos deputados portugueses ainda não tinha sido eleito primeiro ministro, nem tinha ganho a guerra aos alemães…era um simples deputado. Corriam os “anos selvagens”, os anos 30, Churchill estava fora do governo pois só seria eleito primeiro ministro em 1940 apesar de já contar com uma longa experiência como deputado desde 1904.

O encontro entre Churchill e os portugueses deu-se na zona da restauração e do bar do parlamento inglês, quando os deputados portugueses cruzavam as instalações na visita guiada ao palácio.

No entanto, a impressão deixada por Winston Churchill aos deputados portugueses não foi a melhor… Churchill estava sozinho, ao balcão do bar com uma garrafa e com um copo de whisky à sua frente, o primeiro ministro balbuciou algo imperceptível aos deputados da nação portugueses…que o cumprimentaram cordialmente perante o embaraço do deputado inglês que guiava a visita ao parlamento inglês da comitiva portuguesa.

Nos anos seguintes, os deputados portugueses acompanharam à distância o crescimento político de Winston Churchill e tiveram bastante dificuldade em acreditar que o tal deputado que tinham visto no bar do parlamento inglês, um pouco rude, sozinho e a beber o seu copo de whisky tinha chegado a primeiro ministro e vencido Adolf Hitler e o seu terceiro Reich.

A vida é muitas vezes curiosa e este episódio de Churchill com os deputados portugueses é a prova disso. Nem tudo o que nos parece à primeira vista representa a verdadeira realidade daquilo que as pessoas são e do que se propõem alcançar.

A política é curiosa e imprevisível…

Paulo Freitas do Amaral