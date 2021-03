A Cinderela tinha uma fada madrinha

Eu tenho um fado padrinho

uma vil alimária invisível que me persegue

No final do conserto

– foram sete dias em volta da máquina –

no final do conserto uma mulher

convidou-me para sair e juntos

fomos até a uma discoteca

Pouco antes da meia-noite

vi-me obrigado a descalçar um sapato – joanetes

Quando soaram as doze horas

no alucinado relógio do quotidiano

quando soaram as doze horas tive de partir

As contas no final do mês

obrigam-me a acordar às cinco da manhã

A caminho de casa tive um acidente

Os setenta cavalos sucumbiram

juntamente com a lua

e a abóbora dos meus feerismos

transformou-se em ambulância

Antes de perder os sentidos

ainda ouvi uma borboleta suspirar

Passei alguns dias no hospital

A alta taxa de ocupação de camas

forçou o médico a dar-me alta

Ainda sinto dores nos balaústres do esqueleto

Não conheço princesas

e não sei

nunca soube

o que é a felicidade

dm