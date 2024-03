Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

A poesia tem de ser na hora, tem de ser precisa

Como romãs numa bandeja de prata

Água límpida que dá fruto e realiza

Arauto e boa notícia. É a ciência das palavras.

A ciência das palavras são brasas para a cabeça

Palavras com ciência são para a alma cansada

Um cavalo ao vento para montar quando te apeteça

A ciência nas palavra é bálsamo e muito amada.

O pão da poesia é ciência para cada dia

E cada dia há um misto de amor e sensação

A ciência nos versos é fonte de pura alegria

Deve saciar-nos como um pedaço de pão.

A ciência nas palavras é a composição escrita e falada

Capaz de nos emocionar com tanta beleza

Com criatividade, se torna uma mensagem e nobreza

A palavra com ciência é por todos muito amada!

Descreve poemas homéricos que falam de heróis

De deuses e que eram recitados em Atenas

A Ilidia e a Odisseia dormiam nos mesmos lençóis

A ciência das palavras aprecia as noites amenas.

A ciência nas palavras deve transmitir uma mensagem

Ser abundante em amor e seguir sempre avante

As palavras com ciência enchem uma bagagem

E a métrica nas palavras não é assim tão importante.

A poesia é a ciência das palavras que nos incute felicidade

Mães a recitam aos seus filhos em berços embalados

Jovens tornam-se neutros: por que morrer na mocidade?!

Outros forjam armas e as transformam em relhas de arados!

José Valgode