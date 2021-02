A cidade portuguesa por onde chegou a covid já teve 12% de infetados

O presidente da Câmara de Lousada, Pedro Machado, divulgou dados do Agrupamento de Centros de Saúde ACeS Vale do Sousa Norte (Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira) que revelam que a taxa de letalidade dos concelhos do ACeS Vale do Sousa Norte é de 1,19%, um valor inferior à Região Norte (1,47%) e ao total nacional (1,87%).

Nestes três concelhos, desde o início da pandemia, registaram-se 258 óbitos. Os dados reportam-se a 8 de fevereiro.

Para além da taxa de letalidade mais baixa, também o número de recuperados nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira é superior ao total do país: já recuperaram, nestes três concelhos, 19.790 pessoas, a que corresponde uma taxa de 91,43%, enquanto que em Portugal a percentagem de doentes recuperados é apenas de 79,82%.

Felgueiras tem um total 6.516 casos acumulados desde o início da pandemia: cerca de 12% da população do concelho já esteve infetada com covid-19.

Pedro Machado avançou ainda que esta semana “é terminada a segunda dose de vacinas nos Lares (ERPI) e famílias de acolhimento sinalizadas e o processo de vacinação comunitária”, e que poderá iniciar-se para a semana a vacinação “com as pessoas maiores de 80 anos”.