A cazaque mais portuguesa vai lançar nova música na sua varanda

A cantora e compositora LIKA, com origens no Cazaquistão, que vive em Portugal, vai lançar este sábado, 6 de março, às 12 horas, o single “Don’t Forget to Forgive Me”.

O tema vai ter um lançamento especial a partir da varanda do apartamento de LIKA na zona de Alfornelos. O single que fala sobre abandonar os rancores do passado para poder seguir em frente, vai estar disponível em todas as plataformas digitais nesse mesmo dia e horário.

“Don’t Forget to Forgive Me” é da autoria de LIKA a todos os níveis: desde a composição, produção e gravação. LIKA é responsável também por toda a parte instrumental, tendo tocado todos os instrumentos, e em nota de especial criatividade foram usados sons das teclas de telemóvel no tema.

A mistura e masterização foi feita em Hamburgo pelo músico e engenheiro de som Edwin Braganza.

LIKA ficou conhecida em Portugal pelo sucesso com o tema “Thousand” do álbum de estreia “Back to Zero”, misturado e masterizado em Los Angeles, que apresenta uma fusão de Groove, Pop com influências de rock, jazz ou até do funk dos anos 70.