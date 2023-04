A casa onde nascemos

Quem não se recorda, com saudade, da velha casa onde nasceu e se criou?

Casa velhinha, em que cada canto e recanto, se revive amorosos retalhos dos tempos que já não são.

Nasci numa velhíssima casa de alforge, de três alargados pisos, com mais de duzentos anos!

Havia, no rés-do-chão, alçapão, que dava acesso a lôbrega e sinistra cave, infestada de aracnídeos, que era o terror da acriançada, mormente do benjamim.

Recordo – como e recordo! Deus meu! – da ampla e soturna sala de jantar, de paredes forradas a papel encarnado, recobertas de – baixos-relevos, aguarelas, pratos de faiança, e quadros de gravuras antigas. Em duas sóbrias colunas de nobre madeira, repousavam delicadas estatuetas em gesso patinado. Nas portas cobertas a esmalte branco, pendiam, das sanefas, pesados reposteiros.

Tomávamos nela as refeições, mas apenas em dia festivo ou quando havia visitas de cerimónia; ordinariamente tínhamos outra salinha, mais acolhedora, para o trivial.

Lembro-me – como me lembro! – o espaçoso armário de portadas verdes, embutido, quase dissimulado, no vão da escada. Nas sólidas prateleiras, dormiam inúteis velharias, entre elas: balança de dois pratos, maciços globos coloridos de vidro, palmatória de latão, pautas de música da avó Sofia, garrafas de vinho do Porto, e antigos jornais, relatando notáveis acontecimentos do passado.

Nesse antiquíssimo casarão, decorreu a minha nem sempre feliz adolescência, cadenciada pelo embalador e dormente tiquetaque do antigo relógio de pêndula, que pertencera a minha bisavó Júlia.

Nessas rijas paredes de estuque e granito, decorreram aventuras e desventuras, e senti, com mágoa, paulatinamente, escorrer como areia fina entre dedos, sonhos idealizados, que não pude ou não soube concretizar. Em ” Portugal Pequenino” Raul Brandão invoca o encanto das vetustas casas que passavam de geração a geração:

” Que linda casa quando vem dos pais que a herdaram dos avós! Cada prego foi pregado para a eternidade. Mais tarde até na velhice e ainda que corras mundo, todos os teus sonhos se passam sempre entre aquelas paredes, e empurras as portas perras dando-lhes o jeito que lhes davas em pequeno para as abrires…”

Camartelos, pás e picaretas, desventraram, sem dó, a velhíssima casa da minha infância. Ficou-lhe o imponente esqueleto, mirando altivamente as águas açodadas do Douro, e o casaria acastelado da cidade da Virgem.

É a triste sorte, neste tempo prosaico, das vetustas residências do século XIX.

O encanto que recorda Raul Brandão, já não pode sentir a geração do século XXI, porque foram desfiguradas, demudadas em esquerdo – direito.

Jamais terão os jovens o prazer, o fascínio, de viverem nessas velhas casas de outrora; algumas tinham jardinzinhos aconchegantes, caramanchões coroados pelos robustos braços de contorcida glicínia, que desabrochava ao raiar da primavera, toucadas de formosos e olorosos cachos arroxeados,

Nessas vetustas casas, que eram dos avós ecoavam pelos taciturnos corredores, antigas vozes dos entes queridos, que já partiram. Em cada quarto, em cada saleta, sentia-se reviver, a cada passo,os ancestrais falecidos – bisavós, avós e pais.

Eram casas que tinham alma, que recordavam quem éramos e de onde viemos.

Humberto Pinho da Silva