No tempo em que eu era uma menina

Que não gostava de chorar

Havia férias de 3 meses

Na casa dos avós

Sestas contrariadas

E poeira

Muita poeira

A esvoaçar nas rodas

Da minha bicicleta

Havia reuniões de família

Ressentidas de mágoas

Daqueles que não tinham avós

Risos da altura das crianças

E medos nocturnos escurecidos

Nos silêncios cantados pelas corujas

Havia galinhas na capoeira

E um gato amarelo

Exímio caçador de ratos sempre cinzentos

Havia hortênsias nos canteiros

E rosas muitas rosas multicoloridas

Céu azulíssimo

Recortado por pinheiros de verde intenso

E sol muito quente

A fazer tudo dormitar

Nas tardes plácidas

No tempo em que eu era uma menina

Que não gostava de chorar

Havia sonhos com asas

Brincadeiras sem horário

E palavras escritas

Muito amigas

Para me aconchegarem a solidão

Havia a casa dos avós

E os avós

Agora há esta saudade

Pequenina

De mãos dadas com a memória

E os avós

Que estão aqui comigo

Neste país frio

Deles desconhecido

Sorriem-me

Hoje

É esse sorriso a casa dos meus avós

Paula Sá Carvalho, Janeiro 2018