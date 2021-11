A bandeira francesa escureceu

O presidente Emmanuel Macron passou a usar um azul marinho mais escuro na bandeira oficial da França, substituindo o tom mais claro anterior, disseram as autoridades francesas.

Macron queria trazer de volta a bandeira azul marinho, um símbolo da Revolução Francesa, disse a Europa 1.

No entanto, as bandeiras mais claras e mais escuras estão em uso há décadas.

A marinha francesa e muitos edifícios oficiais em todo o país sempre usaram a tonalidade azul marinho.

Mas em 1976, sob o presidente Giscard d’Estaing, o estado francês introduziu um azul mais brilhante no tricolor para combinar com o azul na bandeira da Europa.

Essa decisão foi parcialmente estética, relata Europe 1, porque as bandeiras francesa e europeia tremulavam uma ao lado da outra em muitos locais.

O Palácio do Eliseu não anunciou publicamente a mudança de bandeiras, e nenhuma ordem foi dada para outras instituições fazerem o mesmo. Foi relatado que houve alguns desacordos com a mudança para o azul marinho, com alguns observadores argumentam que a nova tonalidade é feia e não combina com a bandeira da UE.