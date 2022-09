A aposta musical que marca a estreia dos Star7

“Baila sem parar”, “Dança comigo” e “O meu corpo é teu” são a rampa de lançamento da banda Star7, criada no ano de 2022 e oriunda das Caldas da Rainha.

Star7 é uma nova aposta musical em que “a qualidade musical reflete a determinação dos seus elementos numa promessa de dinamismo, alegria e dança que pretendem partilhar com o público”, refere a editora Espacial em comunicado.

Composta por sete elementos com vasta experiência em palco, na animação musical dos eventos mais populares de norte a sul do país. São também músicos versáteis, que “com rigor e empenho abraçam o novo projeto, motivados pela vontade de crescerem profissionalmente e deixarem a sua marca no mundo da música”.

O EP de estreia conta com três propostas musicais, “Baila sem parar”, ao qual se juntam os temas “Dança comigo” e “O meu corpo é teu”, música ilustrada por um videoclipe em que dão a conhecer ao público um enredo de paixão e desejo.