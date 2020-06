A Adelino Sá

Há pessoas que têm o dom de fazer com que as outras encarem as agruras como poesia declamada pela vida e esta não tem de ser obrigatoriamente triste como seria de supor perante uma despedida.

Adelino Sá foi responsável, durante 22 anos, pelo que o próprio apelidou de projeto, o jornal Gazeta Lusófona, e foi através deste meio que contribuiu para que a ligação às raízes da comunidade portuguesa emigrante na Suíça não se perdesse.

Foi com um grande sentimento patriótico que sempre lutou para manter a Gazeta Lusófona em actividade, de modo a que o tempo e a distância não fizessem esquecer as tradições e costumes do amado Portugal junto daqueles que tiveram de procurar em outro país melhores condições de vida.

O trabalho de Adelino de Sá conseguiu ir mais além e contribuiu também para uma plena integração da comunidade portuguesa no país que a acolheu, mostrando que a mesma é feita de valores seguros e é respeitosa para com quem a acolhe, sendo este um legado que deve ser sublinhado, pois, mais do que nunca, a capacidade de integração é uma característica que pode fazer a diferença positiva perante os sentimentos de intolerância vividos actualmente pelo mundo.

Adelino Sá deu voz a milhares de portugueses, deu a conhecer ao mundo os seus projectos, dos quais podemos destacar, a título de exemplo, o meu projeto, o Acervo do Café, que agrega em si similitudes com os pilares da Gazeta Lusófona, assentes no amor à pátria e na luta constante por fazer com que uma certa portugalidade não se desvaneça com o passar do tempo.

O sentimento só pode ser de dever cumprido, por isso, com palavras escritas, pois foi com estas que sempre também se muniu, a comunidade portuguesa agradece todos os esforços feitos por Adelino Sá e deseja que possa aproveitar, com tudo o que lhe é merecido, a opção de se retirar e aproveitar outros momentos da vida.

Terminamos com um excerto do poema “Partida”, da autoria de Adelino Sá:

“Sou o espelho de martírios de um fim

Abraço o tempo no regresso a casa

Num percurso em que dei o melhor de mim”

Manuel Guedes