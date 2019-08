9 Miller e Agir: um milhão de visualizações no YouTube numa semana

9 Miller ocupa há mais de uma semana o número das músicas mais populares no YouTube em Portugal tendo já ultrapassado a marca de um milhão de visualizações neste período. “De Volta” marca o muito aguardado regresso de 9 Miller aos originais. O tema, que já está disponível em todas as plataformas digitais, conta com a colaboração e produção de Agir e vai integrar o álbum de estreia do rapper.

Com o seu flow, punchlines agressivas e temáticas pesadas, 9 Miller criou uma marca única no rap nacional. Sempre biográfico mostrou contudo que há mais além de beefs e conflitos. Agora com “De Volta” arregaça as mangas e regressa ao território em que é mais conhecido, dando um novo passo na sua trajetória, na parceria com a Real Caviar.

9 Miller começou a escrever rimas aos 14 anos, quando ouvia Eminem, Valete, Sam the Kid e Regula, as suas principais inspirações.

Na Liga Knockout, no Coliseu dos Recreios, ganhou visibilidade nacional, servindo de rampa de lançamento para os seus singles de estreia “Limonada” e “Filho da Guida”, que somam mais de 12 milhões de visualizações no YouTube.