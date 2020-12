83% dos jornalistas europeus acreditam que o futuro é digital

Uma sondagem conduzida no mês de outubro entre jornalistas sediados em mais de 14 países, permitiu melhor compreender a forma como a situação pandémica se refletiu na condição dos profissionais de jornalismo em toda a Europa.

A pesquisa, conduzida pelo Youth Professionals Group, revela que metade dos profissionais da comunicação social temem perder o desemprego. Mais exatamente, 48.9% sente estar em perigo de perder o seu emprego, com 16% a afirmar encontrar-se na iminência de esta ser uma realidade.

No que respeita ao impacto da pandemia na profissão, 73.3% dos inquiridos acreditam que o jornalismo impresso sofreu um golpe devastador, com mais de 83% dos profissionais a perspetivar os formatos digitais como o caminho a seguir.

Muitos deles em teletrabalho por causa da pandemia, os jornalistas europeus estão convencidos de que não retornarão às formas de trabalho tradicionais. São 75.6% os inquiridos que acreditam que o mundo pós-covid será diferente para o jornalismo.

O Young Professionals Group é um grupo de jovens profissionais de Relações Públicas e Comunicação, integrado no The Worldcom Public Relations Group, do qual fazem parte agências de comunicação de toda a região EMEA. Em Portugal, a Worldcom é representada pela agência de comunicação e marketing Do It On.