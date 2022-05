75 milhões de euros voltam a unir Portugal e Espanha

Após quase 30 anos de espera, o troço entre Pocinho e Barca d’Alva vê a possibilidade de ser recuperado e voltar às suas funções na Linha do Douro. O anúncio foi feito por Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, no ano passado e reforçado, este ano, por Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas.

As comemorações dos 20 anos do Alto Douro Vinhateiro como património mundial da UNESCO vieram confirmar o que havia sido decidido unanimemente na Assembleia da República, após a submissão da petição da liga dos Amigos do Douro Património Mundial.

O abaixo-assinado defendia a completa modernização da linha ferroviária entre Ermesinde e o Pocinho, bem como a total recuperação até Barca d’Alva, que faz fronteira com o território espanhol.

A reabertura da linha está dependente de um investimento de 75 milhões de euros, segundo fontes do ECO. De acordo com o ministro das Infraestruturas, a intenção de reativar o troço mantem-se, apesar de ele não se querer comprometer com uma data.

Pocinho dista 28 quilómetros de Barca d’Alva e este troço foi encerrado em 1988. Desde então, a sua recuperação e reabertura têm sido requeridas pela população a diversas entidades e membros da autarquia.