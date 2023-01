70 anos de direito na UE em livro

A Representação da Comissão Europeia no Luxemburgo apresentou, juntamente com o Serviço das Publicações da União Europeia e o Serviço Jurídico da Comissão Europeia, o lançamento da publicação do livro intitulado “70 anos de direito da UE. Uma União para os seus cidadãos”.

Em 13 de julho de 2022, o Colégio de Comissários da Comissão Europeia realizou uma reunião extraordinária na Câmara Municipal de Luxemburgo. Daniel Calleja, Diretor Geral do Serviço Jurídico da Comissão Europeia explica que “foi aqui que tudo começou há 70 anos com a primeira reunião da Alta Autoridade da CECA. Para comemorar este aniversário, o Serviço Jurídico da Comissão escreveu um livro. O seu objetivo é informar os cidadãos sobre os direitos que lhes são conferidos pela legislação da UE, independentemente da sua idade e profissão, e ajudá-los a conhecer esta lei e as suas conquistas desde a sua criação. »

Segundo Francis Delaporte, Presidente do Tribunal Administrativo e Vice-Presidente do Tribunal Constitucional do Luxemburgo, “o primado do direito internacional sobre o direito nacional foi sempre, durante o século XIX, tão natural para os luxemburgueses que não viam qualquer dificuldade em aceitar a primazia do direito comunitário sobre o direito nacional ou no que se refere ao efeito direto do primeiro”.

Há 70 anos que o direito tem sido o motor da crescente integração da Europa, que passou de uma união económica a uma união de cidadãos. Em 1963, num acórdão histórico, o Tribunal de Justiça decidiu que qualquer cidadão pode invocar os direitos que lhe são conferidos pelo direito da União diretamente perante qualquer juiz nacional. Assim, o direito da UE protege igualmente todos os cidadãos da União, em todos os Estados-Membros.

Allan Rosas, ex-Membro do Tribunal de Justiça da UE e ex-Diretor-Geral Adjunto do Serviço Jurídico da Comissão Europeia, explicou que “a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem confirmado o carácter juridicamente vinculativo mas em dinâmica de as disposições relativas à cidadania da União, que alguns círculos tentaram apresentar apenas como declarações políticas. »

Segundo o Primeiro Advogado-Geral no Tribunal de Justiça da UE, Maciej Szpunar, “o mérito dos Pais Fundadores foi estabelecer um órgão judicial independente, competente para dirimir litígios e interpretar normas jurídicas comuns. Os avanços nos direitos fundamentais não devem, no entanto, ofuscar os desafios que ainda precisam ser enfrentados na União, incluindo, em particular, questões relacionadas à revolução digital e à preservação do Estado de direito”.

Para Hilde Hardeman, diretora-geral do Serviço das Publicações com sede no Luxemburgo, “a legitimidade democrática, a confiança dos cidadãos e, por conseguinte, a resiliência democrática dependem da forma como o governo e os cidadãos, o Estado e a sociedade interagem. Enquanto editor do Jornal Oficial da União Europeia, o Serviço das Publicações da União Europeia não só tem um papel sistémico na autenticação e publicação do direito da União, como também deve contribuir para o conhecimento do direito da União perante os cidadãos e a sociedade para que esta sentido para eles. »

A publicação pode ser baixada gratuitamente em formato digital no portal de publicações da UE.