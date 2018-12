Se você está planejando viajar, preparamos um artigo com os 7 destinos da Europa para conhecer no Natal. Locais que dispõem de excelentes restaurantes, atrações turísticas e decorações de Natal de tirar o fôlego. Descubra quais são esses destinos a seguir.

Descubra quais são os 7 destinos da Europa para conhecer no Natal

Dusseldorf, na Alemanha

Além de contar com famosos mercados instalados geralmente nas praças centrais de praticamente todas as cidades do país, a Alemanha é um país repleto de atrações turísticas e, nessa época do ano todas as cidades capricham na decoração.

Praga, na República Tcheca

Uma cidade onde é impossível fugir de clichês como belezas naturais incríveis, ar de magia entre as construções de tirar o fôlego e muito mais.

Definitivamente essa é uma cidade que precisa ser visita e, melhor ainda se essa visita for feita no Natal.

Copenhague, na Dinamarca

O mercado dinamarquês instalado em Copenhague também precisa ser conhecido. Além de peças únicas que são vendidas apenas nessa época do ano, você encontrará por lá restaurantes maravilhosos e poderá presenciar um dos shows de fogos de artifício mais bonitos do mundo.

Helsínquia, na Finlândia

Em Helsínquia, na Finlândia, uma das tradições mais comuns e encantadoras é a pendura de pães de gengibre nas árvores pelas famílias.

Além das tradições, luzes e clima agradável, vale a pena também provar uma bebida típica do país chamada glogi, um vinho que é tradicionalmente servido com passas e amêndoas.

Estrasburgo, na França

O mercado de natal de Estrasburgo é um o mais famoso da França. A cidade, que também é conhecida como por sua excelente produção de vinhos, conta com uma gastronomia excepcional, uma arquitetura única e um povo receptivo e com inúmeras expressões diferentes.

Viena, na Áustria

Provavelmente os mercados de Natal de Viena são os mais antigos da Europa, existentes a 700 anos, além de grandes e com uma imensa diversidade de produtos e culinária, eles são belíssimos.

O principal, localizado em frente ao prédio da prefeitura, é o maior da cidade e o que conta com uma decoração mais caprichada também.

Bruxelas, na Bélgica

Na cidade de Bruxelas também é possível encontrar inúmeros mercados de natal, que comercializam desde pequenos brinquedos até móveis e objetos de decoração mais sofisticados.

Alguns deles ainda contam com pistas de patinação, roda gigante e uma série de atrativos. Além disso, a cidade essa época do ano é incrível, com suas decorações repletas de luzes e seu clima frio e acolhedor.

Estes são os 7 destinos da Europa para conhecer no Natal, escolha o que mais lhe agrada, prepare os agasalhos e boa viagem. Lembre-se que, esta época do ano é muito propícia para o desenvolvimento de doenças respiratórias, especialmente no caso de pessoas acostumadas com um clima mais quente, que visitam locais com temperaturas mais baixas.

Por isso, depois de escolher o seu destino europeu para passar o Natal, providencie um seguro viagem para a Europa, afinal, a saúde pública na europeia não é gratuita e, caso você adoeça, poderá ter gastos bem altos.

Além disso, não esqueça de fazer suas reservas e planejar seu roteiro para evitar surpresas. Se não conseguiu ir esse ano, é bom começar a planejar já seu Natal do ano que vem escolhendo sua cidade preferida ou várias delas.

E você, já passou o Natal em algum lugar da Europa? Compartilhe sua experiência!

Luana Biral com Jeniffer Elaina, da Smartia Seguros