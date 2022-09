60 anos de palco de Victor Espadinha

Victor Espadinha estreou-se como ator nos finais dos anos cinquenta na companhia de Mário Barradas, no Teatro Varietá em Lourenço Marques, enquanto simultaneamente era locutor no Rádio Clube de Moçambique e jornalista no diário “A Tribuna”, de João Reis, na mesma cidade.

Em Portugal, em 1967, estreou-se na comédia “Deliciosamente Louca” com Eunice Muñoz, enquanto no Rádio Clube Português produzia e apresentava o programa “Europa” e era jornalista no “Diário Popular”.

Até aos dias de hoje, Victor Espadinha já representou, da comédia ao drama, passando pela revista, musicais e programas de televisão, mais de 100 peças. Em Londres, interpretou o personagem principal de “Cabaret”, no palco do “Celebrity” em pleno West End.

A música aconteceu no currículo de Victor Espadinha, há quarenta e cinco anos, com a canção “Palhaço até ao fim”, que Tozé Brito escreveu para o ator num número de mímica. Seguiu-se “Recordar é Viver” um dos maiores sucessos da música portuguesa até aos dias de hoje. Gravou mais de cinquenta composições.

“60 Anos de palco” é um álbum de comemoração de 6 décadas de uma carreira multifacetada que tem obtido os mais rasgados elogios seja pela crítica especializada nas mais variadas artes como pelo público em geral que nunca deixou de o aplaudir e acompanhar.

“Só quero levar comigo o teu olhar” um dueto com Paula Sá em que a conjugação de duas vozes resultam num tema envolvente em que as raízes e harmonias provenientes do Fado são inspiração, “Adeus até qualquer dia”, “Tanta coisa por fazer” ou “Como eu gosto de ti” são apenas alguns dos destaques deste álbum que reflete uma carreira de exceção em que o talento é inegável e a sua presença vibrante e cativante revelam uma das personalidades artísticas mais relevantes no nosso país.