500 milhões é o que Portugal pode ganhar por um cabo

Equiano, um cabo da Google, tem cerca de 15 mil quilómetros e liga a Europa a África passando por Sesimbra, onde ligará, esta semana, à estação de cabos submarinos da Altice.

O caminho mais curto para os dados globais passa por Portugal e a Google sabe-o. Esta semana, o segundo cabo submarino da multinacional norte-americana a utilizar Portugal como ponto de ligação será terminado, finalizando uma conexão até ao ponto mais extremo de África pela costa Oeste.

O investimento de valor não revelado poderá render ao país até 500 milhões de euros no PIB anual, em oportunidades de negócio com países africanos que se juntam às proporcionadas pelo cabo EllaLink, com as américas.

