50 tons de quê?

– Estás a ler o quê?

– Fifty Shades Darker.

– Fala de quê?

– Hum… de cozinha.

– Hein, cozinha?

– Sim, explica-te como fazer um bom “frappé”, um bom “collé-serré”, o melhor “soufflé” de joelhos, como atar os pés a uma franga, como rechear bem fundo uma perua, qual a melhor brasa para uma boa espetada de febras, como fazer uma boa creme “fouettée”, um vade-mecum para saber bater bem as Claras até se tornarem suaves e deliciosas, em tons claros, tons escuros, com vários sabores, e todos os tipos de “baunilha” que há…

– Ok, ok, um bom livro para ti. Para mim iria ser uma chatice…

JLC08022017