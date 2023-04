50 mil estrangeiros vão votar nas autárquicas luxemburguesas. Portugueses são 40%

Um pouco mais de 50 mil estrangeiros inscreveram-se para votar nas próximas eleições autárquicas, informou o Ministério da Família e Integração luxemburguês.

Pela primeira vez este ano, os estrangeiros que vivem no Luxemburgo poderão votar nas eleições autárquicas, mesmo que tenham se mudado recentemente para o país, já que o requisito de residência de cinco anos foi abolido no ano passado. No entanto, eles tiveram que se inscrever nas listas eleitorais de seu município até 17 de abril para poder participar na votação de junho.

Enquanto no final de fevereiro apenas 32.197 estrangeiros estavam recenseados, este número subiu para 50.084 pessoas de 162 nacionalidades.

Os holandeses continuam no topo do ‘ranking’ com uma taxa de inscrição nas listas eleitorais de 29,2%, ou seja, quase 30% dos residentes se recensearam. Os holandeses são seguidos de perto pelos alemães (29%), dinamarqueses (26,4%), indianos (25,6%) e belgas (24,2%). Portugal fica muito abaixo desse número com 20%, mas representa a nacionalidade com mais recenseados.

Apesar de ainda não terem sido divulgados totais exatos por nacionalidade, os portugueses, apesar de não terem demonstrado a mesma taxa de adesão à inscrição nas listas eleitorais serão cerca de 20 mil.

A cidade de Luxemburgo registou 15,9% de estrangeiros recenseados, mas note-se que mais de 70% da população da capital não possui passaporte luxemburguês. Isto significa que 12.626 não nacionais (num total de 68.504 eleitores) irão às urnas na capital enquanto que são 32.090 os eleitores luxemburgueses.

A cidade de Bech assumiu a liderança no registro de eleitores com 49,6% de seus residentes estrangeiros registrados para votar. Estrangeiros de 35 nacionalidades representam cerca de um quarto da população do município. Parc Hosingen é a localidade com menos estrangeiros recenseados, com uma taxa de apenas 13,2%.