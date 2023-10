50 jovens reúnem-se em Coimbra para pensar a Europa

Cinco dezenas de jovens, provenientes de vários pontos do país, vão aprofundar os seus conhecimentos e discutir temáticas relacionadas com a União Europeia (UE), entre 3 e 5 de novembro, em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

“Vamos ter a oportunidade de mostrar um concelho aos jovens que querem conhecer melhor a Europa. Estão inscritos 50 jovens que, ao longo de três dias, vão pensar a Europa, os seus problemas e possíveis soluções”, disse esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, Emílio Torrão, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, que também é presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho.

A VI Academia Europa, organizada pelo Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria, em parceria com o Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra e a Federação Nacional de Estudos Europeus, vai decorrer no Centro Náutico daquela vila do Baixo Mondego.

Em discussão vão estar temas alinhados com a agenda da Comissão Europeia, entre os quais as disparidades regionais na UE, os desafios e papel dos jovens na democracia, o Ano Europeu das Competências, entre outros.

Esta iniciativa vai contar com um painel de oradores composto por eurodeputados, professores de várias instituições de ensino superior e representantes do Parlamento Europeu e organizações internacionais e nacionais.

Maria Graça Carvalho, eurodeputada, Pedro Valente do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e o eurodeputado João Albuquerque são alguns dos oradores que vão marcar presença no evento.

“As Disparidades Regionais na UE”, a “Democracia na UE, e a “Transição ecológica e digital” são alguns dos painéis que integram o programa daqueles três dias.

Está também previsto um ‘brainstorming’ sobre as eleições europeias de 2024, durante o qual os participantes, divididos em grupos, vão debater os motivos que levam à abstenção e à falta de interesse pela política europeia.

“O objetivo é proporcionar um momento de reflexão. A Europa vive dias complexos, com desafios múltiplos. […] É importante perceber onde estamos e para onde queremos ir”, sustentou o secretário executivo da CIM Região de Coimbra, Jorge Brito.

Os jovens inscritos para a sexta edição da Academia Europa têm entre 18 e 30 anos, sendo essencialmente universitários, vindos de vários pontos do país, mas particularmente das regiões de Coimbra, Porto e Lisboa.

As inscrições para a edição deste ano esgotaram numa hora, no entanto, confessa que não é possível fazer “um trabalho rentável com mais jovens”, realçou Emílio Torrão.

Trata-se de um “evento de referência no panorama nacional no que toca à discussão da nossa Europa”, apontou Jorge Brito.

Desde a primeira edição, em 2018, cerca de duas centenas de jovens já participaram na iniciativa.