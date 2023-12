50 anos do 25 de Abril celebrados em várias cidades francesas

No quadro das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, a embaixada de Portugal em França organizará um conjunto diverso de iniciativas em diferentes cidades francesas. O lançamento deste programa terá lugar em Lyon, no dia 11 de janeiro de 2024, com a organização de uma conferência e a inauguração de uma exposição.

A conferência, organizada em parceria com a revista “Le Grand Continent”, abordará o impacto global da Revolução e o contexto internacional em que esta teve lugar, a guerra colonial e o contributo da mesma para a revolução portuguesa, bem como o seu efeito nos processos de independência. Sob o título “50 ans après : les répercussions mondiales de la Révolution des œillets”, a conferência será aberta pelo Embaixador de Portugal em França e contará com as intervenções de:

Ungulani Ba Ka Khosa, escritor e historiador, cofundador da revista literária Charrua, vice-diretor do Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual de Moçambique, diretor do Instituto Nacional do Livro e dos Registos e secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos;

Francisca Van Dunem, antiga Ministra da Justiça de Portugal;

Yves Léonard, historiador, autor de inúmeras obras, incluindo uma História da Nação Portuguesa (Tallandier, 2022) e uma biografia de Salazar (Edições 70/ Grupo Almedina, 2023; a publicar pela Perrin em 2024);

Hélder Vaz, Embaixador da Guiné-Bissau junto do Reino da Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Suécia e Noruega, e Representante Permanente da Guiné-Bissau junto da União Europeia. Antigo candidato às eleições Presidenciais da Guiné-Bissau.

A conferência decorrerá das 11h às 12h30, no dia 11 de janeiro de 2024, na Maison internationale des langues et des cultures de Lyon (35 rue Raulin, 69007 Lyon) e mais informações estão disponíveis nesta ligação.

Nessa mesma data será inaugurada, na Câmara Municipal de Lyon, a exposição Portugal: 25 avril 1974: enfin la liberté!, comissariada por Jean-François Chougnet e produzida pelo Camões – Centro Cultural Português em Paris e embaixada de Portugal em França, com design e cenografia de José Albergaria.

Nas palavras do comissário: “decorreram cinquenta anos após a queda da ditadura em Portugal. Trata-se de lembrar as esperanças que a Revolução dos Cravos suscitou, especialmente em França. Este processo que assistiu à queda da ditadura mais antiga da Europa Ocidental inscreve-se num contexto internacional em plena evolução: o ‘Movimento dos Capitães’, o 25 Abril de 1974, coincide exatamente com a campanha para as eleições presidenciais que viu a vitória de Valéry Giscard d’Estaing, em 19 de maio de 1974, mas também com uma evolução nas relações internacionais com o reatar das negociações sobre armas estratégicas entre os Estados Unidos e a URSS e a gestão das consequências do choque petrolífero. Uma reestruturação do equilíbrio de poder na sequência dos acontecimentos consideráveis de 1973: paz no Vietname, golpe de Estado no Chile, Guerra do Yom Kippur, mas também uma guerra colonial que Portugal conduz nas suas colónias africanas há mais de dez anos. As aventuras do verão e do final de 1974, do “verão quente” de 1975, serão seguidas com muita atenção em França…”.

Por fim, no dia 11 de janeiro terá também lugar o espetáculo Bate Fado, com Direção Artística e Coreografia de Jonas&Lander, na “Maison de la Danse” de Lyon.

O Bate Fado transporta-nos para a Lisboa do século XIX onde o fado tinha uma dança própria – Fado Batido ou Beat Fado – inspirada num sapateado enérgico e virtuoso que evoca a liberdade artística.