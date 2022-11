5 de Abril

Entro no metro. Algo que faço todos os dias, já em modo automático, sem mudar ou tentar novas mudanças. Nada altera nesta mesma rotina. Entrar na estação, descer as escadas, passar cancelas, descer novamente escadas, algumas vezes as rolantes, e esperar na plataforma pelo meio de transporte que me irá levar ao destino. Tive a oportunidade de frequentar alguns metropolitanos e algumas estações, um pouco por todo o mundo. Numa coisa são todos iguais. Há caras diferentes a entrar e sair a todo o momento, cada um com a sua história, o seu dia-a-dia, a sua rotina, a sua viagem. Não me cabe a mim julgar, seja quem seja, cabe-me observar e tentar pintar a sua história nestas páginas, sem que a maioria deles saiba que algum dia, na sua passagem, foram importantes para mim, pelo menos para passar o meu tempo livre e tornar mais entusiasmante as minhas viagens. Nunca teria a ousadia de falar com eles diretamente, por isso, escrevo e partilho a forma como deixam uma marca em mim, a forma como se tornam únicos, mesmo sem saber. Porque todos deixamos uma marca, mesmo que seja ao deambular pelo metro.

