481 provérbios portugueses em livro

“Cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso”. “Quem não arrisca, não petisca”. Quantos de nós crescemos a ouvir expressões como estas pela boca dos nossos pais ou dos nossos avós, ou mesmo em situações diversas do quotidiano.

Estas expressões remetem-nos para uma sabedoria ancestral, para um tempo em que os homens entendiam a natureza e as relações interpessoais baseadas em pequenas frases ou expressões de fácil memorização, no entanto, nelas cabiam toda a sabedoria e filosofia de vida. Expressões que foram chegando até hoje, pela tradição oral.

“Os provérbios são a sabedoria do povo a funcionar, a transmitirem conhecimento sobre a vida, avisam, aconselham e previnem. Muitas vezes rimam”, afirmam as autoras do livro bilingue “Provérbios portugueses — Portugiesische Sprichwörter”.

A obra é uma recolha desta tradição oral, traduzida para a língua alemã, editada pela Oxalá Editora, e que reúne 481 provérbios portugueses e 995 expressões idiomáticas.

Para além da recolha e tradução equivalente aos provérbios alemães, as autoras também fizeram um trabalho de investigação de alguns provérbios, no sentido de explicar o sentido e a origem, atribuindo uma leitura mais detalhada e profunda.

Provérbios portugueses — Portugiesische Sprichwörter, publicado pela Editora Oxalá, tem como autoras Maria de Lurdes Rei Remer, Maria Auta Silva von Gradowski e Helga Mynott.