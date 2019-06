42 mil dólares para apoiar idosos portugueses na Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas entregou um cheque de 42 mil dólares ao Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira, que presta assistência a idosos carenciados portugueses, no Estado de Miranda, perto da capital venezuelana.

“Atribuímos um apoio de 42 mil dólares [cerca de 37 mil euros] para fazer face a um conjunto de trabalhos que aqui desenvolvem e projetos, nomeadamente, para garantir o envelhecimento ativo, na área da reabilitação, do apoio alimentar, nos ofícios e na valorização dos ofícios tradicionais”, disse à agência Lusa José Luís Carneiro.

O governante falava à agência Lusa à margem de uma visita ao lar onde ouviu as preocupações da direção daquela instituição e saudou vários portugueses que aí se encontram internados.

“O Lar Padre Joaquim Ferreira é uma das nossas mais importantes instituições de apoio social, nomeadamente àqueles que carecem de uma atenção redobrada, que são os nossos mais idosos”, frisou.

Segundo o secretário de Estado, na visita foi possível tomar conhecimento de que o lar já tem outras necessidades, nomeadamente a “renovação de toda a infraestrutura de canalizações de água”.

“Já lhes disse para fazerem um projeto devidamente elaborado com orçamentos devidamente elaborados, por forma a que os possamos também ajudar nesse objetivo”, declarou

José Luís Carneiro iniciou uma visita de três dias à Venezuela, para “cumprir um programa de conhecimento mais profundo e de aperfeiçoamento dos termos do apoio” aos luso-venezuelanos.

“Julgo que hoje todos reconhecem que o Estado e o Governo português têm feito um grande esforço para tão longe de Portugal, num país que é 10 vezes o tamanho de Portugal, conseguirmos garantir condições mínimas de apoio àqueles que mais precisam do seu Estado, porque é nestes momentos em que se aprecia a presença do Estado, não é nos tempos de bonança, é nos tempos de dificuldades”, considerou.

O primeiro dia da visita começou com “uma reunião com a Conferência Episcopal”, adiantou José Luís Carneiro, referindo que se seguiu a deslocação a um dos locais onde se realizam consultas médicas e onde foi possível “conhecer o médico que está a desenvolver com grande sentido de missão um grande serviço aos portugueses com maiores dificuldades na área da saúde, nomeadamente nos medicamentos”.

O secretário de Estado disse ter ouvido “não apenas palavras que dão conta de que efetivamente os portugueses estão a viver momentos de grandes dificuldades”, mas também de “reconhecimento pelo esforço que o Estado português tem vindo a fazer para vencer muitos obstáculos”.

Na deslocação à Venezuela, José Luís Carneiro participará numa receção que assinala o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e deverá passar também por Caracas, Valencia e Maracay, cidades com presença elevada de imigrantes portugueses e lusodescendentes.

Durante a visita, José Luís Carneiro vai supervisionar vários projetos implementados com o apoio financeiro do Estado português e entregará ainda apoios a organizações luso-venezuelanas.