414 quilómetros por hora numa autoestrada alemã

Um empresário checo fez três tentativas em 2015 até levar o seu Bugatti Veyron aos 402,5 km/h.

Agora o desafio repetiu-se com um Chiron num troço da auto-estrada perto de Wittenberg, na Alemanha, pois só neste país é possível rodar sem limite de velocidade de forma legal.

Radim Passer primeiro rezou e depois acelerou até levar o Chiron a atingir os 414 km/h. Registou tudo em vídeo e divulgou-o no YouTube.

Antes, porém, fruto da experiência adquirida com o Veyron, tomou uma série de precauções para garantir que a empreitada lhe corria de feição.

Começou por enviar o hiperdesportivo francês para Molsheim, para fazer uma verificação técnica de modo a assegurar que estaria apto a enfrentar com segurança o desafio que tinha pela frente. E quando recebeu o Chiron de volta, tratou de reunir a equipa bem cedo, para garantir que se depararia com poucos carros na estrada, minimizando assim as probabilidades de encontrar pela frente algum “empata”.

Veja o vídeo: