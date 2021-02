400 participantes em sessões de informação para investidores da diáspora

Cerca de 400 pessoas participaram esta terça feira nas sessões de informação acerca do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, uma parceria entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Coesão Territorial.

Na abertura da sessão de informação “PNAID e o Estatuto de Investidor da Diáspora”, pelas Secretárias de Estado das Comunidades Portuguesas e da Valorização do Interior, a SECP anunciou que foram já emitidos 128 Estatutos de Investidor da Diáspora, em 26 países. Este estatuto permite aceder a incentivos com majorações para investimentos em Portugal.

Na sessão de esclarecimento acerca do Programa de Apoio à Produção Nacional, da responsabilidade do Ministério da Coesão Territorial, que inclui majorações para investidores da diáspora, Berta Nunes recordou as ferramentas já disponíveis para estes investidores, que podem ser consultadas no sítio do programa.

Estas sessões foram particularmente importantes para apresentar perante diferentes interlocutores, como investidores e associações no estrangeiro, Câmaras de Indústria e Comércio ou rede da AICEP e do Turismo de Portugal, as linhas principais do #PNAID e a forma como este facilita e incentiva o acesso de investidores da diáspora a fundos nacionais e europeus através de majorações e dotações orçamentais específicas.