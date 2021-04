40 anos da primeira reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas

Decorreu há 40 anos, no dia 6 de abril de 1981, a primeira reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP).

Para celebrar este acontecimento, as atuais e os atuais Conselheiros das Comunidades Portuguesas organizaram-se para disponibilizar hoje, por via on-line, 2.382 páginas de documentos relacionados com o trabalho que foi feito através das Secções Locais, Conselhos Regionais e Conselho Permanente.

Nesta página do CCP, encontrarão toda a documentação selecionada que segmenta três grandes períodos: de 1980 a 1990 (momento da criação do CCP), de 1997 a 2003 (primeiro mandato com Conselheiras e Conselheiros eleitos) e de 2003 a 2008 (segundo mandato com Conselheiras e Conselheiros eleitos).

Sobre este trabalho de seleção e digitalização, convém referir e agradecer todo o apoio prestado pelo gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, o Instituto Diplomático e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas.

No âmbito do projeto “Memória do CCP”, refira-se também a criação da página “regulamentação prévia”, que centraliza toda a regulamentação relativa ao CCP desde a criação deste órgão pelo Decreto-Lei n.º 373/80, de 12 de Setembro, e também a página “Entrevistas”, onde é possível “reviver” os diretos organizados em parceria com o Lusojornal com antigos Conselheiros das Comunidades Portuguesas, antigos Secretária e Secretários de Estado das Comunidades Portuguesas e antigos Deputada e Deputados eleitos pela emigração.

Finalmente, também será possível encontrar fotos relativas a este projeto na Página Facebook intitulada Memória do Conselho das Comunidades Portuguesas.

Este é apenas o início de um trabalho que poderá ser aperfeiçoado com o passar do tempo. O mail memoriaccp@gmail.com também está disponível para acolher qualquer contributo que considerarem oportuno.

Pedro Rupio