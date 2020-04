“Fim do mês” é o mais recente single dos 4 Mens. Uma nova canção que fala da vida de um cidadão desesperado com as contas mensais ao final de cada mês.

Neste tema bem atual os 4 Mens brindam o seu público com uma sonoridade bem popular e alegre, os elementos que os caracterizam junto do grande público, abordando um tema que apesar de sério é abordado de uma forma ligeira como um sinal de esperança e superação.

Ouça o novo tema dos 4 Mens aqui: