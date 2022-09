30 minutos de exercício físico para a primária em França

Uma medida vinda do presidente francês impõe que as crianças do primeiro ciclo tenham obrigatoriamente 30 minutos de exercício físico por dia.

A medida abrange quase seis milhões de alunos em França. O Contacto refere que a medida está a ser criticada pelos sindicatos e diretores das escolas.

O projeto pretende combater o sedentarismo infantil e foi inspirado numa política escocesa. Saiu, contudo, apenas no final de julho para ser aplicada a partir deste ano.

Tem sido alvo de críticas por ser de “uma grande imprecisão, nascida de uma grande pressa”. Também a ausência de equipamento ou de logística pode ser prejudicial para os 30 minutos de atividade física diária.