30 anos de geminação entre Ourém e Plessis-Trévise

No passado sábado tiveram lugar as comemorações do 30º Aniversário da assinatura do protocolo de geminação entre os Municipios de Ourém e do Plessis-Trévise.

Ourém e o Pléssis-Trévise são um bom exemplo da importância de que se reveste a cooperação descentralizada que, em minha opinião, é fundamentais para a relação entre os nossos dois países. A renovação do protocolo de geminação é também o reconhecimento do sucesso deste caminho de três décadas que os dois municípios percorreram juntos.

Esta geminação teve também o propósito de reconhecer e valorizar o papel que a importante comunidade franco-portuguesa tem para a relação bilateral entre França e Portugal.

Por isso gostaria de felicitar os impulsionadores desta geminação que são os meus amigos Mário Albuquerque e Jean-Jacques Jégou, que na altura presidiam aos respectivos municípios, e aos actuais Presidentes de Câmara Luís Albuquerque e Didier Dousset.

Felicitações que têm que ser estendidas ao Presidente da Assembleia Municipal de Ourém João Moura, à responsável da geminação no Plessis Maria José Orfão e, sobretudo, à nossa comunidade residente naquela bela cidade do Val de Marne.

Carlos Gonçalves