27 quilos de cocaína encontrados no Aeroporto de Lisboa

A PSP apreendeu no final da semana passada uma mala com 27 quilogramas (Kg) de cocaína no interior de um avião, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na sequência de uma operação policial de rotina direcionada a funcionários.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, a mala foi encontrada numa zona de cargas acessível apenas ao pessoal da manutenção, através da Divisão de Segurança Aeroportuária.

“[A mala] não era de uma pessoa normal que passa no raio-X antes do embarque. Estava numa zona que não era zona de bagagens e a etiqueta da mala não correspondia ao voo”, adiantou a mesma fonte.

Em comunicado, o Cometlis explicou que a apreensão da mala ocorreu pelas 23h00 [de sexta-feira] e que, após análise no raio-X, foram encontradas 25 embalagens de plástico com 135.040 doses individuais de cocaína e um GPS no seu interior.

“Todo o produto e a mala de transporte foram cautelarmente apreendidos e os factos noticiados à Autoridade Judiciária, que determinará a tramitação subsequente”, precisou.

À agência Lusa, o Cometlis acrescentou que, até ao momento, ninguém foi identificado ou detido.